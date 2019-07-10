ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı JeromePowell'ın konuşması doları düşürdü. Powell'ın faiz indirim sinyali olarak yorumlanan açıklamaları sonrası gün içerisinde 5,75'i gören Dolar, Powell'ın mesajlarının ardından 5,67'ye kadar indi.
FED BAŞKANI POWELL'DAN FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ
Dolar geçtiğimiz haftayı 5.63 lira seviyesinden kapatmıştı. Ardından haftasonu Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınıp yerine yerine Murat Uysal'ın getirilmesiyle haftaya sert yükselişle başlamıştı.
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