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  • 10.07.2019 22:46
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 23:24

Dolar ne kadar oldu? Dolar Başkanı etkisiyle düşüşe geçti! İşte dolarda son durum...

() Başkanı , '. bazı . Bu zayıflama ABD ekonomisini de etkileyebilir' dedi. Powell'ın açıklamaları sonrası Dolar/TL kuru yönünü yeniden aşağı çevirdi. FED Başkanı Powell'ın indirim sinyali olarak yorumlanan açıklamaları sonrasında gün içerisinde 5,75'i gören Dolar, Powell'ın mesajlarının ardından 5,67'ye kadar indi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı JeromePowell'ın konuşması doları düşürdü. Powell'ın faiz indirim sinyali olarak yorumlanan açıklamaları sonrası gün içerisinde 5,75'i gören Dolar, Powell'ın mesajlarının ardından 5,67'ye kadar indi.

FED BAŞKANI POWELL'DAN FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ
Dolar geçtiğimiz haftayı 5.63 lira seviyesinden kapatmıştı. Ardından haftasonu Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınıp yerine yerine Murat Uysal'ın getirilmesiyle haftaya sert yükselişle başlamıştı.

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