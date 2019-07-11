Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 11.07.2019 18:24
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 18:24

Selçuk kura sonuçları açıklandı mı? kura sonuçları nasıl öğrenilir?

50 bin konut projesinde İzmir Selçuk ilçesi ve Ödemiş ilçesi kura çekilişleri için heyecan devam ediyor. Konutlara başvuruda bulunan vatandaşlar şimdi merakla Selçuk kura sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, kura sonuçları açıklandı mı? nasıl öğrenilir?

TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ tarafından yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 olarak inşa edilecek sosyal konutların kura çekilişleri için heyecan sürüyor. 12 Temmuz tarihinde TOKİ İzmir Selçuk ve Ödemiş ilçelerinde yer alan konutların kura çekilişi yapılacak. Peki, TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevabı...

TOKİ İZMİR SELÇUK KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

İzmir Selçuk Zafer Mahallesi Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 12.07.2019 Cuma günü saat 10:00'da Selçuk Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Tören Alanı'nda gerçekleştirilecektir.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sahipleri, TOKİ'nin https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler.

KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri