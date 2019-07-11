TOKİ tarafından yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 olarak inşa edilecek sosyal konutların kura çekilişleri için heyecan sürüyor. 12 Temmuz tarihinde TOKİ İzmir Selçuk ve Ödemiş ilçelerinde yer alan konutların kura çekilişi yapılacak. Peki, TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevabı...

TOKİ İZMİR SELÇUK KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

İzmir Selçuk Zafer Mahallesi Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 12.07.2019 Cuma günü saat 10:00'da Selçuk Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Tören Alanı'nda gerçekleştirilecektir.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sahipleri, TOKİ'nin https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler.

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