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Sosyal girişimcilik hamlesi

Sosyal girişimcilik hamlesi
Sosyal Girişimcilik Kampüsü'nce, ve AIESEC 'nin desteğiyle girişimciliğin konuşulduğu ve öğretildiği platformlarda sosyal girişimciliğe dikkati çekmek, gençleri buna özendirmek ve ilham kaynağı olmak amacıyla 'Sosyal Girişimciliğin Etkisi' projesi başlatıldı. Türkiye'deki 20 üniversite ile 20 ülkeden girişimcilerin katkı sunacağı proje kapsamında, Türkiye'deki sosyal girişimciler, gençler ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri 16 Temmuz'da başlayarak 6 hafta sürecek çalıştaylarda bir araya gelecek.

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