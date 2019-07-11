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Hibeyle başladı ikinci şubesini açtı

Hibeyle başladı ikinci şubesini açtı
Kilis'te 'in sağladığı hibe desteğiyle kendi işini kuran Meral Dama, açtığı pasta imalathanesi ve pastanelerle 50 kişiye iş imkanı sağlıyor. Eşinin işlerinin kötüye gitmesi nedeniyle 'dan memleketi 'e dönen ve bir arkadaşının tavsiyesiyle KOSGEB girişimcilik kursuna katılan 2 çocuk annesi Dama, "İkinci şubemizi açtık. Daha ileriye götürme hedefimiz var. Bu doğrultuda imalatımızı değiştiriyoruz. Bundan sonraki aşamada daha da sanayileşip, makine ve teçhizatlarla işlem yapmak istiyoruz" diye konuştu.

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