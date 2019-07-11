Hibeyle başladı ikinci şubesini açtı

Kilis'te KOSGEB'in sağladığı hibe desteğiyle kendi işini kuran Meral Dama, açtığı pasta imalathanesi ve pastanelerle 50 kişiye iş imkanı sağlıyor. Eşinin işlerinin kötüye gitmesi nedeniyle Kütahya'dan memleketi Kilis'e dönen ve bir arkadaşının tavsiyesiyle KOSGEB girişimcilik kursuna katılan 2 çocuk annesi Dama, "İkinci şubemizi açtık. Daha ileriye götürme hedefimiz var. Bu doğrultuda imalatımızı değiştiriyoruz. Bundan sonraki aşamada daha da sanayileşip, makine ve teçhizatlarla işlem yapmak istiyoruz" diye konuştu.
- Ekonomi
- 11.07.2019
- Gazete
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