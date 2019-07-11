Dolar son dakika... Dolar Fed'in Powell'ın ABD'de ekonomik büyümeyi sürdürmek için "uygun şekilde" adım atmaya hazır olduğu belirterek, bu ayın son günlerinde yapılacak toplantıda faiz indirimine zemin hazırlamasının ardından değer kaybetti. Dolar endeksi Powell'ın açıklamalarının ardından yüzde 0.2 düşüşle 96.877'ye gerileyerek ikinci günde de düşüş kaydetti ve haftalık eksiye geçti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 11 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

11 Temmuz tarihli güncel döviz kurları şu şekilde:

DOLAR

Alış: 5,6704

Satış: 5,6735

EURO

Alış: 6,4024

Satış: 6,4078

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirim sinyalinin ardından pozitif seyrederken, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi takip edilecek.