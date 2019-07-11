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  • 11.07.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 09:27

Fed sonrası da son dakika: 11 Temmuz ve , kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Piyasalar Powell'ın açıklamalarını bekliyorlardı. Fed Başkanı'nın kouşmaları faiz indirim sinyali olarak yorumlandı. Konuşmanın ardından dolar 11 Temmuz'a 5.67 ile başladı. Dün, 5.72-5.75 bandında hareket eden dolar açıklamalar sonrası günü 5.68 TL ile kapatmıştı. Peki, bugün ve oldu?

Dolarda son durum

Dolar son dakika... Dolar Fed'in Powell'ın ABD'de ekonomik büyümeyi sürdürmek için "uygun şekilde" adım atmaya hazır olduğu belirterek, bu ayın son günlerinde yapılacak toplantıda faiz indirimine zemin hazırlamasının ardından değer kaybetti. Dolar endeksi Powell'ın açıklamalarının ardından yüzde 0.2 düşüşle 96.877'ye gerileyerek ikinci günde de düşüş kaydetti ve haftalık eksiye geçti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 11 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

11 Temmuz tarihli güncel döviz kurları şu şekilde:

DOLAR
Alış: 5,6704
Satış: 5,6735

EURO
Alış: 6,4024
Satış: 6,4078

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirim sinyalinin ardından pozitif seyrederken, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi takip edilecek.

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HaberlerEkonomi HaberleriFed sonrası dolarda son dakika: 11 Temmuz euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
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