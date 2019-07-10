Girit Adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden verilen bilgiye göre, saat 01.57'de Akdeniz'de Girit Adası'nın güney açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deniz yüzeyinin yaklaşık 34 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 345 kilometre mesafede olduğu bildirildi.
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinden verilen bilgiye göre, saat 01.57'de Girit Adası'nın güney açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 34 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 345 kilometre mesafede olduğu bildirildi.
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