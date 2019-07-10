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  • 11.07.2019 04:52
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 04:52

'de açıklarında 4,4 büyüklüğünde

'de açıklarında 4,4 büyüklüğünde meydana geldi. 'ın verilen bilgiye göre, saat 01.57'de Girit Adası'nın güney açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 34 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün 'nın Datça ilçesine 345 kilometre mesafede olduğu bildirildi.

Akdeniz'de korkutan deprem

açıklarında 4,4 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () verilen bilgiye göre, saat 01.57'de 'de Girit Adası'nın güney açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 34 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün 'nın Datça ilçesine 345 kilometre mesafede olduğu bildirildi.

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