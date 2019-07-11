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  • 11.07.2019 09:37
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 09:37

son dakika yükselişte! 11 Temmuz gram, çeyrek, tam Canlı altın fiyatı

nda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dünkü işlem gününde doların değer kazanmasıyla düşüşe geçen altın, bugün tam tersi işleyerek doların değer kaybetmesiyle bir haftadan uzun sürenin zirvesine yükseldi. Peki, şu dakikalarda , gram, çeyrek ve tam İşte 11 Temmuz ...

Altın fiyatları son dakika... Altın doların değer kaybetmesiyle bir haftadan uzun sürenin zirvesine yükseldi. Spot altının ons fiyatı ilk işlemlerde 1,426 dolar ile 3 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.4 artışla 1,424.21 dolarda bulunuyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (11 TEMMUZ 2019)

11 Temmuz tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (11 TEMMUZ)

11 Temmuz Perşembe günü gram altın 259,15 liradan alınırken, 259,20 liradan satılıyor.

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