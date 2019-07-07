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Yavuz Gemisi sondajı için geri sayım

Yavuz Gemisi sondajı için geri sayım
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisini geçen hafta Gebze'den yolcu ettiklerini belirterek, "Şu anda geminin Taşucu'nda bazı ikmalleri ve son kontrolleri yapılıyor. İnşallah bir hafta içinde 'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden () aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz'da Yavuz gemisinin ilk sondajına başlamış olacağız" dedi.

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