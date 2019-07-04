Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle başlatılan projede kura çekilişleri devam ediyor. Eskişehir'deki TOKİ konutları için başvuruda bulunan binlerce vatandaş şimdi merakla TOKİ Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı kura sonuçlarıyla ilgili araştırma yapıyor.

TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı projesinde kura çekilişleri 4 Temmuz'da yapıldı. Başvuru sahipleri, TOKİ'nin https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler.