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  • 04.07.2019 18:15
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 18:40

Tepebaşı ve Odunpazarı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı?

TOKİ 50 bin konut projesinde Eskişehir'de inşa edecek bin sosyal konut için kura çekilişleri heyecanla bekleniyordu. Başvuruda bulunan Tepebaşı ve Odunpazarı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte TOKİ Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı kura çekiliş sonuçlarına ilişkin detaylar...

TOKİ Eskişehir kura çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle başlatılan projede kura çekilişleri devam ediyor. Eskişehir'deki TOKİ konutları için başvuruda bulunan binlerce vatandaş şimdi merakla TOKİ Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı kura sonuçlarıyla ilgili araştırma yapıyor.

TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı projesinde kura çekilişleri 4 Temmuz'da yapıldı. Başvuru sahipleri, TOKİ'nin https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler.

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