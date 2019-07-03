Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 04.07.2019 08:54
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 11:28

alt gelir grubu açıklandı

50 bin konut projesinde heyecan sona erdi. Son olarak Başakşehir Kayabaşı, Silivri Alipaşa, Tuzla Aydınlı ve Başakşehir Hoşmeret'te kura çekilişleri tamamlandı ve kazananlar açıklandı. tarafından projesi yapılan alt gelir grubu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından belirli dönem aralıklarıyla belirli gelir gruplarına ait yeni projeleri yapılıyor. Vatandaşlar bu nedenle TOKİ tarafından yayınlanan duyuruları büyük bir merakla takip ediyor. Peki, TOKİ alt gelir grubu ve emekli başvuru şartları nelerdir? Vatandaşın yoğun talebini görünce İstanbul'a ağırlık verme kararı aldık.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ alt gelir grubu kurasız yeni ev projeleri açıklandı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri