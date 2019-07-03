Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından belirli dönem aralıklarıyla belirli gelir gruplarına ait yeni projeleri yapılıyor. Vatandaşlar bu nedenle TOKİ tarafından yayınlanan duyuruları büyük bir merakla takip ediyor. Peki, TOKİ alt gelir grubu ve emekli başvuru şartları nelerdir? Vatandaşın yoğun talebini görünce İstanbul'a ağırlık verme kararı aldık.