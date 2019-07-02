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İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı () Mütevelli Heyeti Başkanı , 2019 yılı kesim bedelinin yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Vekalet yoluyla kurban 725-890 tl
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Vakfı () Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, 2019 yılı kesim bedelinin yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Erbaş, "Vatandaşlarımız bu yıl ilk kez 'Android' ve 'Apple' store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan da bağışlarını gerçekleştirebilir" dedi.

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