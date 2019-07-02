KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'ler için dört koldan çalışıyor. İş kurmak isteyenlere, işini büyütmek isteyenlere destek sağlıyor, finansman ihtiyacı olanlara kredi faiz desteğini devreye alıyor. Ayrıca KOBİ'lerin dış pazarlara açılması da destekleniyor. Son olarak Türk KOBİ'lere Macaristan'da iş fırsatı açmak için kollar sıvandı. Türkiye ile Macaristan arasında 6'ncı Dönem Karma Ekonomik Konsey toplantısı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirildi. Toplantıda KOSGEB ile Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) bir eylem planına imza attı. Eylem planını, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ile HEPA Başkanı Balazs Hendrich imza altına aldı.



Eylem planına KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ve HEPA Başkanı Balazs Hendrich

PLANDA NELER VAR?

İmzalanan eylem planı ile Türk ve Macar KOBİ'leri arasında karşılıklı bilgi ve deneyimlerinin aktarılması ve çeşitli işbirliği faaliyetleri gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. 2 ülke KOBİ'leri arasında organize edilecek işbirliği ve eşleştirme etkinlikleri ile teknik ve ticari işbirlikleri kurulacak. Böylece rekabet gücü artan KOBİ'ler 2 ülkede ekonomik büyüme, istihdam ve refaha katkı sağlayacak. Eylem planı ile KOBİ'lere ve girişimcilere yönelik eğitim programları organize edilecek. KOBİ destek mekanizmalarına ilişkin iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla uzman değişimi programları gerçekleştirilecek. Ayrıca 2 ülke KOBİ'lerinin karşılıklı ticaret hacimlerinin artırılması amacıyla karşılıklı iş gezileri düzenlenecek.