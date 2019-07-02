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Kadın girişimci dünyaya satıyor!

Turizmciyken sektörüne yönelen , nun kilosunu 50-100 dolar arasında fiyatla ihraç ediyor.

Üretiyor işliyor ihraç ediyor
ANTALYA'DA 2015'te otel işletmeciliğini bırakarak a yönelen Sibel Cesur Efe, işini hızla büyüttü. Aksu ilçesinde 500 metrekare alanda bitkisini yetiştirmeye başlayan Efe, şu anda 230 dönüm arazide üretim yapıyor. Efe, TÜBİTAK destekli kurduğu fabrikasında şeker otunu işlemeye de başladı. İşlenmiş şeker otunun kilosunu 50 ile 100 dolar arasında ihraç eden Efe, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Efe, "500 metrekarede başlamıştık, şu an 230 dönüme kadar çıkarttık. Bu işi artırarak devam etmek istiyoruz. İşlenmiş şeker otunu yurt dışına ihraç ediyoruz. İşlenmiş ürünlerde saflık oranı değişiyor. İşlediğimiz şeker otunun kilosunun 50-100 dolar arasında satış portföyümüz var" dedi.

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