Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinden gelen olumlu haberler ve ABD-Çin ticaret görüşmelerinin yeniden açılması piyasalara doping etkisi yaptı. Cuma günü 5.7875 liradan kapanan dolar, dün yüzde 2.78 düşüşle 5.63 lira seviyesine kadar geriledi. Euronun kaybı da gün içinde yüzde 3'ü geçti. Cuma gününü 6.63 liradan kapatan euro en düşük 6.3931 lirayı gördü. Dolar günü 5.6520, euro da 6.4080 liradan tamamladı. Borsa da yatırımcısını sevindirdi, yüzde 3.37 değer kazanarak 99.735 puandan kapandı. Altın ise son 1 yılın en sert düşüşünü kaydetti. Gram altın yüzde 3.76 değer kaybıyla 252 liraya geriledi.