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  • 28.06.2019 10:10
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 10:41

Silivri kura çekilişi canlı izle! TOKİ İstanbul Silivri Alipaşa kura sonuçları nasıl öğrenilir?

'nin 50 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konutun kuraları 26 Haziran'da başladı. Başakşehir Kayabaşı'nda 2+1 ve 3+1 konutların kuraları çekildi. Bugün ise Silivri'deki 685 konut için kura çekimi saat 10.00'da başlayacak. Çekiliş, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. Kura çekilişini canlı haberimizden izleyebilirsiniz. Peki, TOKİ İstanbul Silivri kura sonuçları nasıl öğrenilir? ekranı...

TOKİ Silivri kuraları çekiliyor

TOKİ kura çekilişi canlı nasıl izlenir, sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için tüm detayları haberimizde derledik. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'un Silivri ilçesine 685 konut inşa edildi. 26-27 Haziran'da Başakşehir Kayabaşı kuraları tamamlandı. Peki, TOKİ, İstanbul Silivri kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte TOKİ kura çekilişi canlı izlemek için detaylar...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE (SİLİVRİ)

İşte TOKİ'nin Silivri kura çekilişi canlı yayın sayfası:

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