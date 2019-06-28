TOKİ kura çekilişi canlı nasıl izlenir, sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için tüm detayları haberimizde derledik. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'un Silivri ilçesine 685 konut inşa edildi. 26-27 Haziran'da Başakşehir Kayabaşı kuraları tamamlandı. Peki, TOKİ, İstanbul Silivri kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte TOKİ kura çekilişi canlı izlemek için detaylar...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE (SİLİVRİ)

İşte TOKİ'nin Silivri kura çekilişi canlı yayın sayfası: