Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, 1.3 milyar euroluk dev yatırım için nihai kararını verdi. Yeni üretim tesisi için Türkiye'yi seçti. Bu kararda Volkswagen CEO'su Herbert Diess'in 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin etkili olduğu söyleniyor. Diess'in Almanya'ya dönüşünden hemen sonra toplanan VW Yönetim Kurulu, Türkiye'de yatırımı onayladı. Türkiye'de 4-5 bin kişilik istihdam oluşturacak fabrikanın 2022 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.
- Ekonomi
- 26.06.2019
- Gazete
Volkswagen ‘Türkiye’ dedi
- A101'de perşembe indirimleri belli oldu
- İstanbullular’ın ev heyecanı
- TOKİ İstanbul Başakşehir kura sonuçları açıklandı mı?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.