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Volkswagen ‘Türkiye’ dedi
Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, 1.3 milyar euroluk dev yatırım için nihai kararını verdi. Yeni üretim tesisi için 'yi seçti. Bu kararda Volkswagen CEO'su Herbert Diess'in 19 Haziran'da ile yaptığı görüşmenin etkili olduğu söyleniyor. Diess'in 'ya dönüşünden hemen sonra toplanan VW Yönetim Kurulu, Türkiye'de yatırımı onayladı. Türkiye'de 4-5 bin kişilik istihdam oluşturacak fabrikanın 2022 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.

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