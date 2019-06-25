KOBİ’lere mentorluk desteği

TÜBİTAK, KOBİ'lerin rekabet koşullarına uyum sağlaması, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti yapmaya teşvik edilmesi ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen çıktıların ekonomik değere dönüştürülmesi amacıyla yürütülecek mentorluk faaliyetlerini desteklemek üzere bir çağrıya çıktı. Bu çağrı ile TÜBİTAK desteklerinden faydalanmış KOBİ ve teknogirişim firmalarına mentorluk hizmeti sağlanarak, bu firmaların; ciroda ve mevcut pazar payında artış, yeni pazarlara giriş, yurt dışı satış ya da mevcut yurt dışı satışlarında artış göstermeleri hedefleniyor.
KİMLER BAŞVURACAK?
KOBİ'lere yönelik mentorluk hizmeti verilmesi konusunda deneyime sahip Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri çağrıya başvuru yapabilecek. Proje kapsamında kalkınma ajansları, ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, mesleki ve sektörel sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, teknoloji transfer ofisleri vb. kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması öneriliyor. Bu çağrı sonucunda oluşturulacak arayüzlerle KOBİ'lere mentorluk hizmeti verilmesi amaçlanıyor.
750 BİN TL HİBE
Proje başvuruları 16 Temmuz'a kadar TÜBİTAK'a sunulacak. 1 Ekim itibariyle desteklenmeye hak kazanan arayüzler mentorluk faaliyetlerine başlayacak. Yüzde 100 hibe şeklinde verilecek desteğin proje bütçesi üst sınırı 750 bin lira. Desteklenen gider kalemleri; personel, hizmet alımları ve genel giderler olarak belirlendi. KOBİ'lere verilecek mentorluk hizmeti en fazla brüt 400 TL/saat üzerinden desteklenecek. Destek başlangıç tarihi 1 Ekim olarak belirlendi. Proje destek süresi, ilk 6 ay eşleştirme, son 18 ay uygulama olacak şekilde en fazla 24 ay olacak.
KİMLER BAŞVURACAK?
KOBİ'lere yönelik mentorluk hizmeti verilmesi konusunda deneyime sahip Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri çağrıya başvuru yapabilecek. Proje kapsamında kalkınma ajansları, ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, mesleki ve sektörel sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, teknoloji transfer ofisleri vb. kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması öneriliyor. Bu çağrı sonucunda oluşturulacak arayüzlerle KOBİ'lere mentorluk hizmeti verilmesi amaçlanıyor.
750 BİN TL HİBE
Proje başvuruları 16 Temmuz'a kadar TÜBİTAK'a sunulacak. 1 Ekim itibariyle desteklenmeye hak kazanan arayüzler mentorluk faaliyetlerine başlayacak. Yüzde 100 hibe şeklinde verilecek desteğin proje bütçesi üst sınırı 750 bin lira. Desteklenen gider kalemleri; personel, hizmet alımları ve genel giderler olarak belirlendi. KOBİ'lere verilecek mentorluk hizmeti en fazla brüt 400 TL/saat üzerinden desteklenecek. Destek başlangıç tarihi 1 Ekim olarak belirlendi. Proje destek süresi, ilk 6 ay eşleştirme, son 18 ay uygulama olacak şekilde en fazla 24 ay olacak.
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