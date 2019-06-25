Almanya'da Federal Meclis'te düzenlenen oylama ile beraber nitelikli işgücüne oturma ve çalışma izni verilmesini öngören yasa kabul edildi.
Yasa tasarısı kapsamında nitelikli elemanlardan dil bilmeleri talep edilecek ve şartları yerine getirenler altı ay süreyle Almanya'ya kalarak geçimini kendisi sağlayabilecek.
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