2019 TOKİ İstanbul evleri 50 bin konut kura çekiliş sonuçları sorgulama - İstanbul TOKİ çekilişi canlı yayında takvim.com.tr'de. Büyük bir merakla beklenen TOKİ İstanbul kura tarihleri yaklaştı. TOKİ İstanbul kuraları canlı yayın çekilişi olarak gerçekleştirilecek. Detaylar haberimizde!Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konut için kura çekimi yarın başlayacak. TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak. Fatih Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 26-27 Haziran'da saat 10.00'da kura töreni düzenlenecek.