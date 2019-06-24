Milyonlarca çalışan anneye müjdeli haber Yargıtay'dan geldi. Emsal karara göre; çalıştığı işyerinde kreş olmadığı için istifa eden kadın personel, artık kıdem ve ihbar tazminatı alabilecek. İşverenler, yasa gereği 150'den çok kadın çalışanı olması halinde, kreş açmak zorunda ama bu kuralı uygulamayan işyerleri de var. Yargıtay'ın son kararı bu gerçeği bir kez daha ortaya koydu. Emsal niteliğindeki karar ayrıca annelerin böyle bir durum karşısında ne gibi haklara sahip olduğunu da ortaya koyuyor.