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  • 24.06.2019 13:32
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 13:40

kıdem ve alma şartları nedir? İstifa eden anne tazminat nasıl alır?

Milyonlarca ye müjdeli bir haber geldi. Yargıtay’ın kararına göre; eğer işveren kreş açma yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, bu durum işçi tarafından haklı fesih sebebi olarak değerlendirilebilecek. Yani bundan böyle, çalıştığı işyerinde kreş olmadığı için istifa eden anneler, kıdem ve alabilecek. İhbar tazminatının en önemli şartı işçinin işten çıkarılmasıdır. Yani kendi istediğiyle işten ayrılan bir çalışan ihbar tazminatı alamaz. İşverenler işten zamansız çıkardıkları tüm çalışanlarına ihbar süresi kadar ödeme yapmak durumundadır. Peki çalışan anne kıdem ve ihbar tazminatı alma şartları nedir? İstifa eden anne tazminat nasıl alır?

Milyonlarca çalışan anneye müjdeli haber Yargıtay'dan geldi. Emsal karara göre; çalıştığı işyerinde kreş olmadığı için istifa eden kadın personel, artık kıdem ve ihbar tazminatı alabilecek. İşverenler, yasa gereği 150'den çok kadın çalışanı olması halinde, kreş açmak zorunda ama bu kuralı uygulamayan işyerleri de var. Yargıtay'ın son kararı bu gerçeği bir kez daha ortaya koydu. Emsal niteliğindeki karar ayrıca annelerin böyle bir durum karşısında ne gibi haklara sahip olduğunu da ortaya koyuyor.

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