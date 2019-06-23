CHP işçiden kaçtı

AK Parti'den CHP ve HDP'ye geçen belediyelerde yaşanan işten çıkarma, sendikal baskı ve sürgünleri protesto etmek için 12 günlük yürüyüşün ardından işçiler dün CHP Genel Merkezi önünde protesto gösterisi yaptı, siyah çelenk bırakarak eylemlerini sona erdirdi. Yoğun yağışa rağmen CHP önünde toplanan binlerce işçi CHP'de bir muhatap bulamadı. Hakİş Başkanı Mahmut Arslan verilen sözlelri hatırlatarak CHP yöneticileri ile görüşmek istedi. Ama CHP kanadından herhangi bir cevap alamadı.
BETÜL USTA
BETÜL USTA
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