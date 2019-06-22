CHP ve HDP'li belediyelerde yaşanan sendika değiştirme baskısı ve işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla, 97 işçinin görevine son verildiği Bolu Belediyesi önünden yürümeye başlayan işçiler bugün CHP Genel Merkezi'ne ulaşıyor. Ekmekleri için yola çıkan işçiler, 196 kilometrelik yürüyüşün sonuna geldi. Hep bir ağızdan tek isteklerinin evlerine helal lokma götürmek olduğunu belirten işçilere Memur- Sen üyesi memurlar da büyük destek veriyor. İşçiler "Kılıçdaroğlu'na verdiği sözü hatırlatmak için CHP'ye gidiyoruz Ekmeğimiz geri verilene kadar mücadelemiz sürecek" dedi.
BETÜL USTA
BETÜL USTA
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