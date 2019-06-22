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İşten çıkarmaları için ’dan yürümeye başlayan işçiler ’nin önünde eylem yapacak

ve ’li belediyelerde işten çıkarmaları için ’dan yürümeye başlayan işçiler 196 kilometrelik yürüyüşün sonuna geldi. İşçiler, bugün ’nin önünde eylem yapacak.

İşçiler CHP’yi kuşattı
CHP ve HDP'li belediyelerde yaşanan sendika değiştirme baskısı ve işten çıkarmaları etmek amacıyla, 97 işçinin görevine son verildiği Bolu Belediyesi önünden yürümeye başlayan işçiler bugün CHP Genel Merkezi'ne ulaşıyor. Ekmekleri için yola çıkan işçiler, 196 kilometrelik yürüyüşün sonuna geldi. Hep bir ağızdan tek isteklerinin evlerine helal lokma götürmek olduğunu belirten işçilere Memur- Sen üyesi memurlar da büyük destek veriyor. İşçiler "Kılıçdaroğlu'na verdiği sözü hatırlatmak için 'ye gidiyoruz Ekmeğimiz geri verilene kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

BETÜL USTA

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