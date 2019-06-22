Dolar/TL son dakika... Dolar kuru bu hafta oldukça dalgalı bir seyir izlemiş çarşamba günü 5.9250'yi test etmişti. İstanbul'da tekrarlanacak seçim öncesi haftanın son işlem gününde dolar/TL, 6 Haziran'dan beri ilk kez 5.7375'e kadar geriledi. Dolar/TL dün saat 17.02'de 5.8085/5.8150 sevieysinde işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 22 Haziran güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,8163

Satış: 5,8259

EURO

Alış: 6,6092

Satış: 6,6279