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  • 22.06.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 22.06.2019 09:25

son dakika! 22 Haziran ve dolar kuru ne kadar, kaç TL? Güncel döviz kurları

kuru son dakika... Bu hafta oldukça dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, İstanbul seçimi öncesi haftanın son işlem gününde 5.7375'e kadar geriledi. TL gelişmekte olan benzer para birimlerinden negatif ayrışarak dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi konumunda. Peki, bugün ve ? İşte 22 Haziran güncel döviz kurları...

Dolar/TL son dakika... Dolar kuru bu hafta oldukça dalgalı bir seyir izlemiş çarşamba günü 5.9250'yi test etmişti. İstanbul'da tekrarlanacak seçim öncesi haftanın son işlem gününde dolar/TL, 6 Haziran'dan beri ilk kez 5.7375'e kadar geriledi. Dolar/TL dün saat 17.02'de 5.8085/5.8150 sevieysinde işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 22 Haziran güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,8163
Satış: 5,8259

EURO
Alış: 6,6092
Satış: 6,6279

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