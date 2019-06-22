Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 22.06.2019 09:36
  • Son Güncelleme: 22.06.2019 09:36

nda son dakika gelişmesi! 22 Haziran , gram, çeyrek, fiyatı

nda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bayram tatilinin ardından düğün sezonunun başlamasıyla oldukça yoğun ilgi gören altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 2,47 artışla 261,80 liradan kapanmıştı. Peki, şu dakikalarda altın ne kadar? Bugün , gram, çeyrek ve fiyatları kaç TL oldu?

Altın fiyatları son dakika... Son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen altın, düğün sezonunun başlamasıyla ilgi görmeye başladı. Altın fiyatlarının haftanın son işlem gününde nasıl işlem gördüğü merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 427,00 lira, Cumhuriyet altını 1.745,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,47 yükselişle 261,80 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 22 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

22 Haziran tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (22 HAZİRAN)

22 Haziran Cumartesi günü gram altın 261,83 liradan alınırken, 261,89 liradan satılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatlarında son dakika gelişmesi! 22 Haziran 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri