Altın fiyatları son dakika... Son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen altın, düğün sezonunun başlamasıyla ilgi görmeye başladı. Altın fiyatlarının haftanın son işlem gününde nasıl işlem gördüğü merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 427,00 lira, Cumhuriyet altını 1.745,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,47 yükselişle 261,80 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 22 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

22 Haziran tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (22 HAZİRAN)

22 Haziran Cumartesi günü gram altın 261,83 liradan alınırken, 261,89 liradan satılıyor.