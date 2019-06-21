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yola çıktı

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi 'un 'deki ilk sondajına doğru yola çıktığını belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin () Magosa Körfezi'nde bulunan Karpaz-1 kuyumuzda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak olan Yavuz, buradaki çalışmalarını yaklaşık 3 ayda tamamlayacak" dedi.

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