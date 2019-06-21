Tamamen siyasi açıklamalarla Türkiye düşmanlığı yapan Moody's, yine hortladı. İstanbul seçimleri öncesine ayarlanmış biçimde bir hafta içinde 3 açıklama yapan Moody's, son olarak Türkiye'nin en büyük şirketlerini hedef aldı. Önce 14 Haziran'da Türkiye'nin kredi notunu düşüren derecelendirme kuruluşu, 18 Haziran'da da 18 Türk bankasının notunu indirdi. Sonra karalama kampanyasına Türkiye'nin önde gelen şirketleri ile devam etti. Kuruluş, dün, 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü. Ayrıca Petkim'in de notunu olası bir indirim için izlemeye aldığını duyurdu. Moody's'in Türkiye ekonomisinin temel göstergeleri ile bağdaşmayan açıklamaları, 11 şirketin ekonomik verileri ile bir kez daha gözler önüne serildi. İhracat, kârlılık rekortmeni şirketlerin verileri, Moody's'i yalanladı. Kuruluşun itibarının olmadığı, piyasaların dün hiç tepki vermemesinden de bir kez daha anlaşıldı.
İŞTE GEREKÇELER
TÜPRAŞ: Üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu.
THY: Dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu unvanına sahip. Her yıl kârlılık rekoru kırıyor.
Erdemir: 14 milyar lira satış rakamı ile 8'inci en büyük şirket.
Coca-Cola İçecek: Türkiye'nin en büyük 50'nci şirketi. 2018'deki üretimden satış rakamı 3 milyar 151 milyon lira.
Rönesans Holding: Dünyanın 28 ülkesinde ana müteahhit ve yatırımcı olarak hizmet veriyor. Holding'in sahibi 3.8 milyar dolar servetiyle Türkiye'nin en zengin işadamı.
Turkcell: Borsa İstanbul'da yılın ilk çeyreğinde net kârını geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında en çok artıran şirket oldu.
İŞTE GEREKÇELER
TÜPRAŞ: Üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu.
THY: Dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu unvanına sahip. Her yıl kârlılık rekoru kırıyor.
Erdemir: 14 milyar lira satış rakamı ile 8'inci en büyük şirket.
Coca-Cola İçecek: Türkiye'nin en büyük 50'nci şirketi. 2018'deki üretimden satış rakamı 3 milyar 151 milyon lira.
Rönesans Holding: Dünyanın 28 ülkesinde ana müteahhit ve yatırımcı olarak hizmet veriyor. Holding'in sahibi 3.8 milyar dolar servetiyle Türkiye'nin en zengin işadamı.
Turkcell: Borsa İstanbul'da yılın ilk çeyreğinde net kârını geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında en çok artıran şirket oldu.
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