İNDER: Para eve dönecek

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, son aylarda yatırımcının yüksek faiz ve kurun etkisiyle mevduat hesabına ve döviz alımına yöneldiğini belirterek, kısa süre içinde paranın gayrimenkule ve konuta döneceğini söyledi. 42. Yapı Fuarı - Turkeybuild kapsamında düzenlenen 'Yapı Sektörü 2019-2020 Gündemi' konulu Başkanlar Forumu'nda konuşan Nazmi Durbakayım, konut ve özellikle tapu sahibi olmanın Türk insanı için olmazsa olmaz olduğunu vurguladı. Buna karşılık döviz kurunun ve faizin arttığı dönemlerde yatırımcının bu alana yöneldiğini anlatan Durbakayım, "94'ü, 2004'ü, 2007 ve 2008'i gözlediğimizde, faize giden paranın gayrimenkule döndüğünü gördük. Gayrimenkuldeki fiyat artışları hiçbir zaman dövizden ve faiz gelirinden aşağı kalmıyor, daha fazla prim yapıyor. Bugünlerde en revaçta olan enstrüman döviz ama dövize ve faize giden para bir noktada gayrimenkule dönecek" dedi.
'FIRSATI KAÇIRMAYIN'
İNDER Başkanı Durbakayım, özellikle oturmak için konuta ihtiyacı olanların içinde bulunduğumuz dönemdeki fırsatları kaçırmaması gerektiğini dile getirdi. İnşaat maliyetlerindeki yüzde 70'lik artışın henüz konut fiyatlarına yansımadığına dikkat çeken Durbakayım, "İnşaat firmaları olmayacak kampanyalar yapıyor. Çünkü yaptığı konutun belli bir kısmını zararına da satsa projenin tamamında bunu karşılayabiliyor" diye konuştu. Önümüzdeki dönemde konutta fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğuna da vurgu yapan Durbakayım, şunları söyledi: "Ev ihtiyacı içinde olanların bu dönemden faydalanması lazım çünkü piyasa düzelmeye başladığı andan itibaren konut fiyatları öyle yüzde 5-10'larla değil, çok ciddi bir şekilde fırlayacak. Bir de üretim azaldı. Son yılda alınan ruhsat sayısı yüzde 50'den fazla düştü. Bir de ruhsatı alındığı halde başlamayan birçok proje var. Bu durumda konutun değerlenmemesi gibi bir şey söz konusu değil."
İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, önümüzdeki dönemde yıllık 300 bin konut üretileceğini belirterek, bunun sadece yüzde 10'unun devlet tarafından yapılacağını söyledi. Kalan yüzde 90'lık kısmın özel sektör tarafından yapılacağını anlatan Durbakayım, "Devlet denetleyici olsun" dedi.
YAVUZ KARAMAN
'FIRSATI KAÇIRMAYIN'
İNDER Başkanı Durbakayım, özellikle oturmak için konuta ihtiyacı olanların içinde bulunduğumuz dönemdeki fırsatları kaçırmaması gerektiğini dile getirdi. İnşaat maliyetlerindeki yüzde 70'lik artışın henüz konut fiyatlarına yansımadığına dikkat çeken Durbakayım, "İnşaat firmaları olmayacak kampanyalar yapıyor. Çünkü yaptığı konutun belli bir kısmını zararına da satsa projenin tamamında bunu karşılayabiliyor" diye konuştu. Önümüzdeki dönemde konutta fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğuna da vurgu yapan Durbakayım, şunları söyledi: "Ev ihtiyacı içinde olanların bu dönemden faydalanması lazım çünkü piyasa düzelmeye başladığı andan itibaren konut fiyatları öyle yüzde 5-10'larla değil, çok ciddi bir şekilde fırlayacak. Bir de üretim azaldı. Son yılda alınan ruhsat sayısı yüzde 50'den fazla düştü. Bir de ruhsatı alındığı halde başlamayan birçok proje var. Bu durumda konutun değerlenmemesi gibi bir şey söz konusu değil."
İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, önümüzdeki dönemde yıllık 300 bin konut üretileceğini belirterek, bunun sadece yüzde 10'unun devlet tarafından yapılacağını söyledi. Kalan yüzde 90'lık kısmın özel sektör tarafından yapılacağını anlatan Durbakayım, "Devlet denetleyici olsun" dedi.
YAVUZ KARAMAN
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