90 bin gence iş müjdesi

İstanbul'da her yıl 90 bin üniversiteliye iş müjdesi gençleri sevindirdi. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıkladığı projelerin içerisinde de yer alan istihdam imkanıyla mega kentte her yıl toplam 50 bin gence yarı zamanlı çalışma imkanı sağlanacak. İlk kez sigortaları yapılacak gençler, 3 ay sürecek programla haftada 3 gün olmak üzere günlük 8 saat çalışacak. Üniversiteli gençlere 36 gün için 2 bin 425 lira ödenecek. Ayrıca İstanbullu gençlere staj imkanı da sağlanacak. Yılda 40 bin öğrencinin staj yapması sağlanacak. İTO ve İSO üyesi şirketler ve STK'lar ile anlaşma yapılacak. Belediye kurumları ve iştirakleri de organizasyonda önemli rol oynayacak.
- Ekonomi
- 21.06.2019
- Gazete
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