Bugünkü
Takvim

90 bin gence iş müjdesi

’da 50 bin üniversiteli yarı zamanlı çalışırken, 40 bin genç de staj imkanıyla iş hayatına adım atacak.

90 bin gence iş müjdesi
İstanbul'da her yıl 90 bin üniversiteliye iş müjdesi gençleri sevindirdi. Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı 'ın açıkladığı projelerin içerisinde de yer alan istihdam imkanıyla mega kentte her yıl toplam 50 bin gence yarı zamanlı çalışma imkanı sağlanacak. İlk kez sigortaları yapılacak gençler, 3 ay sürecek programla haftada 3 gün olmak üzere günlük 8 saat çalışacak. Üniversiteli gençlere 36 gün için 2 bin 425 lira ödenecek. Ayrıca İstanbullu gençlere staj imkanı da sağlanacak. Yılda 40 bin öğrencinin staj yapması sağlanacak. İTO ve İSO üyesi şirketler ve STK'lar ile anlaşma yapılacak. Belediye kurumları ve iştirakleri de organizasyonda önemli rol oynayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri90 bin gence iş müjdesi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri