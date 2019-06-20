Dolar, Fed'in küresel ve ülke içindeki risklerle mücadele etmek için faizleri düşürmeye hazır olduğunu sinyali vermesinin ardından geriledi. Dolar endeksi dün yüzde 0.5'den geriledikten sonra bugün 0.18 düşüşle 96.942 seviyesinde bulunuyor. Fed kararının ardından ABD'nin 2 yıllık tahvil getirileri dün yüzde 1.737 ile Kasım 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 20 Haziran güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,7838

Satış: 5,7875

EURO

Alış: 6,5338

Satış: 6,5399