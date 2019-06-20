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  • 20.06.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 10:23

Son dakika: Fed kararı sonrası düşüşe geçti! 20 Haziran ve ? Güncel Döviz kurları

/TL son dakika... Dün akşam gerçekleşen Fed toplantısının ardından dolar düşüşe geçti. 5.80 seviyesinin altına çekilen dolar/TL, 20 Haziran'a 5,7860 liradan, ise 6,5280 liradan başladı. Peki, bugün euro ve , kaç TL oldu? İşte 20 Haziran güncel döviz kurları...

Dolar, Fed'in küresel ve ülke içindeki risklerle mücadele etmek için faizleri düşürmeye hazır olduğunu sinyali vermesinin ardından geriledi. Dolar endeksi dün yüzde 0.5'den geriledikten sonra bugün 0.18 düşüşle 96.942 seviyesinde bulunuyor. Fed kararının ardından ABD'nin 2 yıllık tahvil getirileri dün yüzde 1.737 ile Kasım 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 20 Haziran güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,7838
Satış: 5,7875

EURO
Alış: 6,5338
Satış: 6,5399

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