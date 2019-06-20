Altın fiyatları Fed'in bu yılın ilerleyen zamanlarında olası faiz indirimleri sinyali vermesinin ardından yüzde 1.8 artışla beş yıldan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Spot altının ons fiyatı dün 1,383.81 dolar ile 17 Mart 2014'den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra bugün yüzde 1.4 artışla 1,378.45 dolarda bulunuyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (20 HAZİRAN 2019)

20 Haziran tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (20 HAZİRAN)

20 Haziran Perşembe günü gram altın 257,25 liradan alınırken, 257,30 liradan satılıyor.