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’lere dev destek

Başta ’ler olmak üzere firmalar 25 milyar liralık ile finansman ihtiyacını karşılayacak. Kredi, a endeksli olacak.

KOBİ’lere dev destek
KOBİ Değer Kredisi 1 ve 2 ile İVME paketinin ardından başta 'ler olmak üzere reel sektöre bir destek daha geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantisi ve 12 nın katılımıyla KOBİ'ler ve işletmeler için 'Ekonomi Değer Kredi Paketi' adıyla hazırlanan 25 milyar liralık yeni destek paketi, iş dünyasında memnuniyetle karşılandı.

ENFLASYONA ENDEKSLİ
Öncelikle işletmelerin üzerindeki finansman yükünü hafifletmeyi amaçlayan paket, Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olacak. Paket kapsamında bankaların sunduğu kredi, a endeksli değişken li olacak, TÜFE'deki düşüş kredi maliyetini de azaltacak.

6 AY ANAPARA ÖDEMESİZ
Paket kapsamında Türk Lirası nakit kredilerde faiz ve vade koşulları ise '6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli krediler için TÜFE+4', '6 ay anapara ödemesiz toplam 48 ay vadeli krediler için ise TÜFE+4.5' olarak belirlendi. Faiz oranı hesaplanırken kullandırma tarihindeki yıllık oranı baz alınacak ve bu tarihten itibaren 6 ayda bir güncellenecek.

5-50 MİLYON TL ARASINDA
Ekonomi Değer Kredi Paketi'yle firma bazında ciroya göre 5 milyon lira ile 50 milyon lira arasında değişen tutarlarda kredi kullandırılacak. Paketin, toplam azami Hazine destekli kefaleti 20 milyar lira olacak. Toplam kefalet limitinin 8 milyar liralık kısmının 0-125 milyon lira ciro aralığındaki işletmelere, 12 milyar liralık kısmının ise cirosu 125 milyon liranın üstündeki işletmelere tahsisi öngörülüyor.



12 BANKA YER ALIYOR
Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Yapı ve , VakıfBank, Akbank, QNB Finansbank, İhracat Kredi Bankası (Eximbank), DenizBank, Türk Ekonomi Bankası ve Şekerbank destek veriyor.



125 BİN KOBİ'YE 50 MİLYAR TL
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı , "Ekonomi Değer Kredisi Paketi, 25 milyar lira büyüklüğünde. KOBİ'lerimize 20 milyon liraya, KOBİ dışı firmalara 50 milyon liraya kadar kredi kullandırabileceğiz" dedi. Kullandırılacak kredilerde 36 aya kadar faiz oranının TÜFE+4 olduğunu, bunun şu an itibarıyla karşılığının yüzde 22.71 seviyesinde bulunduğunu anlatan Aydın, "48 aya kadar olan vadelerde faiz oranı TÜFE+4.5 düzeyinde" şeklinde konuştu. Hüseyin Aydın, bugüne kadar Türk bankacılık sistemindeki 17 bankanın KOBİ Değer Kredisi ile 125 bin KOBİ'ye 50 milyar liralık kredi verdiğini ifade etti.

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