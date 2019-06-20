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lere çağrı

İş fikri olan lere ‘ programına başvurun’ çağrısı geldi.

Genç girişimcilere çağrı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bireysel Genç Girişim Programı () vasıtasıyla yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirlerine sahip gençleri desteklediklerini belirterek, "Bu yılın ilk çağrısına 10 Haziran itibarıyla çıktık. İş fikri olan gençlerimize çağrı yapıyorum. Bu yılın ilk çağrısı için bütçemiz 30 milyon lira. Bunu lerimize dağıtmış olacağız" dedi. Bu programla bugüne kadar 175 milyon lira destek sağladıklarını vurgulayan , "En son çağrısını geçtiğimiz ay sonuçlandırdığımız BİGG programıyla 146 genç girişimcimize daha 200 bin liraya kadar hibe desteği sağladık" diye konuştu. Varank, aracılığıyla son 10 yılda, kendi işini kuran 50 binden fazla girişimciye 1.6 milyar lira destek sağladıklarını, 18-29 yaş arasındaki 13 bin genç girişimciye, yaklaşık 250 milyon lira katkıda bulunduklarını anlattı.

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