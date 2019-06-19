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  • 19.06.2019 20:34
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 20:34

kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Mersin Mezitli kura çekimi ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı () tarafından Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kuraları için heyecan başladı. projesi için geri sayım sürüyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ Mersin Mezitli kura çekilişleri açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Mersin Mezitli kura çekimi ne zaman?

TOKİ Mersin Mezitli kura çekilişleri açıklandı mı?

TOKİ tarafından yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında talepler toplandı. Şimdi başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ Mersin Mezitli kura çekiliş sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki, Mersin Mezitli kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

TOKİ MERSİN MEZİTLİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ Mersin Mezitli projesinde kura çekilişleri 20 Haziran tarihinde yapılacak. Kuralar çekildiğinde sonuçlar TOKİ tarafından ilan edilecek.

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