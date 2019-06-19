TOKİ tarafından yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında talepler toplandı. Şimdi başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ Mersin Mezitli kura çekiliş sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki, Mersin Mezitli kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...
TOKİ MERSİN MEZİTLİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ Mersin Mezitli projesinde kura çekilişleri 20 Haziran tarihinde yapılacak. Kuralar çekildiğinde sonuçlar TOKİ tarafından ilan edilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.