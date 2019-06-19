TOKİ tarafından yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında talepler toplandı. Şimdi başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ Mersin Mezitli kura çekiliş sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki, Mersin Mezitli kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

TOKİ MERSİN MEZİTLİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ Mersin Mezitli projesinde kura çekilişleri 20 Haziran tarihinde yapılacak. Kuralar çekildiğinde sonuçlar TOKİ tarafından ilan edilecek.