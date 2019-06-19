Mobilya, beyaz eşya ve araçlarda ÖTV ve KDV indirimi ne zaman bitiyor? Enflasyonla mücadele kapsamında 1 Kasım 2018 tarihinde başlayan ÖTV ve KDV indiriminde son günlere gelindi. Önce 31 Aralık ve 31 Mart'a kadar uzatılan ÖTV ve KDV indirimi gelen yoğun talep üzerine yeniden uzatılmıştı. Peki, Mobilyada KDV indirimi ne zaman bitiyor? Beyaz eşyada, araçlarda ÖTV indirimi ne zaman son? İşte konu ile ilgili deteylar...

MOBİLYA, BEYAZ EŞYA VE ARAÇLARDA ÖTV VE KDV İNDİRİMİ NE ZAMAN SON?

Mobilya, beyaz eşya ve araçlarda ÖTV ve KDV indirimi 30 Haziran'da sona erecek.

1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV'de yapılan 15'er puanlık indirim yıl sonuna kadar devam edecek. Ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran'a kadar sürecek.

Römorklar ile diğer römorklar için de KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanması 30 Haziran'da sona erecek. Ayrıca motor silindir hacmi 250 santimetreküpü geçmeyen motosikletler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlardan alınan ÖTV'nin sıfırlanması da 30 Haziran'da son bulacak.