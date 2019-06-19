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  • 19.06.2019 14:14
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 14:14

'a logo şoku! Üç şeritli çizgi bundan böyle...

() Genel Mahkemesi, dünyanın en büyük markalarından biri olan 'ın 3 çizgili logosunun "ayırt edici özellik" taşımadığına hükmetti.

Adidas'a logo şoku! Üç şeritli çizgi bundan böyle...

() Genel Mahkemesi, 'ın 3 çizgili logosunun ayırt edici özellik taşımadığı gerekçesiyle ticari marka olmadığına hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Almanya merkezli ve ayakkabı firması Adidas'ın logosu hakkındaki davayı karara bağladı.

Mahkeme, herhangi bir yönde uygulanan üç paralel çizgiden oluşan Adidas logosunun ayırt edici bir özellik taşımadığı gerekçesiyle ticari marka olmadığına karar verdi.

Adidas, söz konusu logosunu 2014 yılında AB Fikri Mülkiyet Ofisi'ne ticari marka olarak kayıt ettirmişti. Belçikalı bir firma ise 2016 yılında söz konusu marka kararını iptal ettirmişti. Adidas, iptal kararına karşı hukuki süreç başlatmıştı.

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