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  • 19.06.2019 11:51
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 11:55

Kimse bilmiyor ama artık o ücret alınmıyor! Ortak ATM anlaşması nedir?

Kamu bankaları olan , ve 'ın 2018 yılında aralarında imzaladıkları anlaşma ile birlikte ortak ATM uygulamasına geçti. Yapılan anlaşmaya göre bu bankaların kartlarını kullanan müşterileri kendi aralarındaki ATM'lerden yapılan işlemler için herhangi bir ücret almıyor.

Devlet bankalarının ATM üzerinden yapılan işlemlerde herhangi bir işlem ücreti alınmamasını sağlayan protokol, 2018 yılının Temmuz ayında imzalanmış ve devreye alınmıştı. Ancak gelinen noktada kamu bankası müşterilerinin bir çoğunun bu uygulamadanhabersiz olduğu anlaşıldı.

Kamu bankalarının 2018 yılı Temmuz ayında imzaladıkları protokol ile, ATM üzerinden yapılan işlemlerde herhangi bir işlem ücreti alınmaması sağlanmıştı. Bir kamu bankası müşterisi diğer bir kamu bankasının ATM'sinde işlem ücreti ödemeden işlem yapabilmeye başlamıştı.

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