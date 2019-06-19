Adana Sarıçam TOKİ kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TOKİ tarafından yapılan açıklamada 2135 konut projesi kapsamında kura çekilişi 19 Haziran'da saat 09.00'da Adana Yüreğir Serinevler Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. 2+1 konut için 9 bin 422 kişi, 3+1 konutlar için ise 7 bin 116 kişi başvuru yaparken, TOKİ'de anlaşması olanlar, eşinin toki'de anlaşması olanlar, eş başvurusu olanlar, tapuda kaydı olanlar, eşinin tapuda kaydı olanlardan başvuru yapan 626 kişinin de başvurusu geçersiz sayılmıştı. Peki, Adana Sarıçam TOKİ kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? İşte detaylar...

ADANA SARIÇAM TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ tarafından belirlenen takvime göre, Adana Sarıçam Buruk Mahallesi 2135 konut projesi kapsamında yer alan konutların "Hak Sahipliği Kurası " Noter huzurunda 19.06.2019 tarihinde saat 09.00'da başlamak üzere Adana Yüreğir Serinevler Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak.

Kura sonuçları isim listesi henüz açıklanmadı. TOKİ tarafından isim listesi açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacka.

Adana Sarıçam projesinde peşinat tutarları 16 bin 600 TL ile 40 bin 800 TL arasında değişiklik gösteriyor. Proje kapsamında bulunan 2+1 konut fiyatları 142 bin 500 TL, 3+1 konut fiyatları ise 209 bin TL olarak belirlendi. Adana Sarıçam projesinde ödenmesi gereken taksit tutarları ise 275 TL ile 1567 TL arasında değişiklik gösteriyor.

2019 TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TAKVİMİ

İstanbul

Başakşehir Kayabaşı: 26-27 Haziran

Silivri Alipaşa: 28 Haziran

Tuzla: 1 Temmuz

Başakşehir Ayazma: 2 Temmuz

Başakşehir Hoşdere: 2 Temmuz

Ankara

Ankara Kuzeykent: 6 Mayıs (yapıldı)

Sincan Saraycık: 10 Haziran (yapıldı)

Yenimahalle Yakacak: 11 Haziran (yapıldı)

Bursa

Nilüfer: 9 Ağustos

Kocaeli

Gebze: 8 Ağustos

Erzurum

Aziziye: 30 Temmuz

Karaman

Merkez Kırbağ: 21 Haziran

Adana

Sarıçam: 19 Haziran

Gaziantep

Şehit Kamil: 17-18 Haziran (yapıldı)

Şanlıurfa

Merkez: 14 Haziran (yapıldı)

Mersin

Mezitli: 20 Haziran

Afyon

Merkez: 3 Temmuz

Eskişehir

Tepebaşı, Odunpazarı: 4 Temmuz

Isparta

Merkez: 8 Temuz

Antalya

Manavgat: 10 Temmuz

Muğla

Fethiye: 10 Temmuz

İzmir

Selçuk, Ödemiş: 12 Temmuz

Aliağa: 18 Temmuz

Manisa

Yunus Emre: 19 Temmuz

Bartın

Merkez: 5 Ağustos