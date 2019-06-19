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  • 19.06.2019 18:49
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 18:49

19 Haziran yatan iller hangileri? Bakım parası nasıl sorgulanır?

Evde bakım parasının Haziran ayı ödemelerine başlandı. Birçok ilde yatırılan evde bakım parası her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılıyor. Evde bakım parası alan vatandaşlar 19 Haziran tarihinde " yatan iller hangileri?" sorusuna yanıt arıyor. İşte o sorunun yanıtı...

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Haziran ayının ortalarına gelmemizin ardından evde bakım paraları hesaplara yatırılmaya başlandı. Evde bakım parası alan vatandaşlar şimdi evde bakım maaşı yatan illeri araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte o liste...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şimdilik Ordu, Bolu, Osmaniye, İstanbul, Adıyaman, Tokat, Tekirdağ, Kırklareli, Aksaray, Amasya, Zonguldak, Van, Mersin, Konya, Denizli, Sivas, Manisa, Niğde, Eskişehir, Kocaeli, Ankara, Bilecik, Şanlıurfa, Sakarya, Karabük, Şırnak, Çanakkale, Aydın, Giresun, Antalya, Trabzon, Uşak, Malatya, Samsun, Edirne, Bursa, Isparta, Adana, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Balıkesir, Kayser, Kırşehir, Çorum ve İzmir'den evde bakım paralarının yatırıldığında dair haberler geliyor.

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