Haziran ayının ortalarına gelmemizin ardından evde bakım paraları hesaplara yatırılmaya başlandı. Evde bakım parası alan vatandaşlar şimdi evde bakım maaşı yatan illeri araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte o liste...
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Şimdilik Ordu, Bolu, Osmaniye, İstanbul, Adıyaman, Tokat, Tekirdağ, Kırklareli, Aksaray, Amasya, Zonguldak, Van, Mersin, Konya, Denizli, Sivas, Manisa, Niğde, Eskişehir, Kocaeli, Ankara, Bilecik, Şanlıurfa, Sakarya, Karabük, Şırnak, Çanakkale, Aydın, Giresun, Antalya, Trabzon, Uşak, Malatya, Samsun, Edirne, Bursa, Isparta, Adana, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Balıkesir, Kayser, Kırşehir, Çorum ve İzmir'den evde bakım paralarının yatırıldığında dair haberler geliyor.
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