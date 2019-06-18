Dolarda son dakika... Geçen haftanın son işlem gününde 5.9340'a kadar yükselen ve sabah Asya pisasalarında 5.9260'lı seviyelerde başlayan dola/TL, bu haftanın ilk işlem gününde dalgalı seyir izledikten sonra yönünü aşağı çevirerek 5.87 TL'den kapandı. Dolar kuru 18 Haziran'a 5,8770 liradan, euro ise 6,6070 liradan güne başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 18 Haziran güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,8728

Satış: 5,8758

EURO

Alış: 6,6007

Satış: 6,6048

Küresel piyasalarda gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz kararları öncesi dün karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt dışında Avro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak veriler, yurt içinde ise sanayi üretimi endeksi takip edilecek.