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  • 18.06.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 09:19

son dakika düşüşte! 18 Haziran ve dolar/TL ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

/TL son dakika... Veri akışının yoğun olduğu haftanın ilk işlem gününde dalgalı hareket eden dolar, yönünü aşağıya çevirerek 5.87 liradan günü kapatmıştı. Dolarda düşüş bugünde devam ediyor. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 18 Haziran güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika... Geçen haftanın son işlem gününde 5.9340'a kadar yükselen ve sabah Asya pisasalarında 5.9260'lı seviyelerde başlayan dola/TL, bu haftanın ilk işlem gününde dalgalı seyir izledikten sonra yönünü aşağı çevirerek 5.87 TL'den kapandı. Dolar kuru 18 Haziran'a 5,8770 liradan, euro ise 6,6070 liradan güne başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 18 Haziran güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,8728
Satış: 5,8758

EURO
Alış: 6,6007
Satış: 6,6048

Küresel piyasalarda gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz kararları öncesi dün karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt dışında Avro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak veriler, yurt içinde ise sanayi üretimi endeksi takip edilecek.

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