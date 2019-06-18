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  • 18.06.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 09:29

son dakika! 18 Haziran gram, çeyrek, yarım, tam Canlı altın fiyatı

nda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Genelde yatırım amaçlı olarak alınan ve düğün sezonlarında takı olarak tercih edilne altının gram fiyatı dünkü kapanışta yüzde 1,06 düşüşle 253,00 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam oldu?

Altın fiyatları doların Fed toplantısı öncesinde son haftaların zirvelerinden gerilemesiyle, hafif yükseldi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,341.91 dolara yükseldi. Ramazan ayından sonra düğün sezonun başlamasıyla, altın satışlarında hareketlilik yaşandı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

18 Haziran Salı tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (18 HAZİRAN)

18 Haziran Salı günü gram altın 254,08 liradan alınırken, 254,16 liradan satılıyor.

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