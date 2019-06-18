Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut sahibi olmak isteyenlere müjdeli haberi verdi. Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ürününü tanıtan bankalar ev almak isteyenlerin bugünden itibaren bu krediyi kullanabileceğini açıkladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem de yeni sisteme göre ev almak isteyenlerin merak ettikleri detayları A Haber canlı yayınında açıkladı. Enflasyona Endeksli Konut Kredisi nasıl hesaplanır? Enflasyona Endeksli Konut Kredisinin avantajı nedir? Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre enflasyonda 2020 hedefleri tutturulursa 250 bin TL'lik 10 yıllık konut kredisinde aylık taksit oranı bin 600 TL azalacak, yaklaşık 150 bin TL'lik faiz ödemesi ise cepte kalmış olacak.