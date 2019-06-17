Turizmde Çinli rekoru Çinli turist sayısının rekor seviyelere ulaşması ile Çince’ye olan ilgi arttı. Çince öğretme kitaplarının satışı yüzde 30 yükseldi. THY de Çince bilen kabin personeli sayısını 40’a çıkardı.

Çin ve Türkiye arasındaki siyasi, ticari ve kültürel yakınlaşma Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısını rekor düzeyde artırdı. Geçtiğimiz yıl 400 bin Çinli turist Türkiye'yi ziyaret ederken, artışın bu hızla devam etmesi halinde 2 yıl sonra Çinli turist sayının 1 milyona çıkması bekleniyor. Bu yılın ise 500 bin Çinli turist rakamıyla tamamlanması hedefleniyor. Yurt dışında tatilde ortalama 5 bin 715 dolar harcayan Çinliler, turizm sektörünün gözbebeği oldu. TÜİK verilerine göre, geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler ortalama 617 dolar harcadı. Çinliler'in bu paranın 8.3 katı döviz bırakması, turizm sektörünü harekete geçirdi. Çinli turist artışına paralel olarak Türkiye'de Çince öğrenim kitaplarına olan ilgi de arttı.



YÜZDE 537 ARTTI

Yayınevlerinin yetkilileri, özellikle turizm çalışanlarının, Çince öğreten kitap satışlarını rekor düzeyde, yüzde 30 seviyesinde artırdığını belirtti. Bu arada Türk Hava Yolları da (THY) Çince bilen kabin görevlisi sayısını 40'a çıkardı. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nun burs verdiği, Çince öğrenen öğrencilerin sayısı ise 100'e ulaştı. Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, "2008'de 61 bin Çinli turist gelirken, bu rakam 2018'de 400 bine yaklaşarak rekor kırmıştır. Çinli turist sayısında son 10 yılda yaşanan bu artış yüzde 537'ye tekabül etmektedir. 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 60 artış yaşanmıştır" dedi.