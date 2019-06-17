Devrilmeyen traktör M'akrobat' Karadeniz'in zorlu arazi şartlarında iş makinesi kullanımını artırmak için çalışan makine teknikeri Halit Yazıcı, uğraşlarının meyvesini almaya başladı. Yaşlı babasının sırtında fındık çekmesine içerlenen ve bunu çözmek için kafa yoran Yazıcı, traktördeki teker sayısını artırdı, bunları 360 derece dönebilir şekilde monte etti.

Karadeniz'in zorlu arazi şartlarında iş makinesi kullanımını artırmak için çalışan makine teknikeri Halit Yazıcı, uğraşlarının meyvesini almaya başladı. Yaşlı babasının sırtında fındık çekmesine içerlenen ve bunu çözmek için kafa yoran Yazıcı, traktördeki teker sayısını artırdı, bunları 360 derece dönebilir şekilde monte etti. Bu teknolojinin patentini alan Yazıcı, 'Makrobat' adını verdi. Aracın projesi Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından kabul edilen Yazıcı, "Araç Karadeniz'in en dik arazilerine dahi çıkıp kendi ekseni etrafında dönebiliyor. 1 metreye yakın duvara çıkabiliyor. Son olarak ise devrilmesi zor hale geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Kuluçka bölümünde en ilgi gören proje. Teknoloji için talep yapanlar var."





Yunus Emre KAVAK