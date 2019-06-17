Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 4 puan yükselerek yüzde 14,1 oldu.

İşsizlik oranı, martta bir önceki aya göre ise 0,6 puan düşüş gösterdi.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 4,2 puanlık artışla yüzde 16,1 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 7,5 puan yükselerek yüzde 25,2 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 4 puan artışla yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.