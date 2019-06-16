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Maaş varsa nafaka yok!

Maaş varsa nafaka yok!
Yardım nafakası talep eden anneyle, iki çocuğunun anlaşmazlığı mahkemeye taşındı. Yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten anneyi, mahkeme haklı buldu. Davada son noktayı koyan , vergi mükellefi ve düzenli maaşı olan anneye yardım nafakası verilemeyeceğine hükmetti. Yargıtay davacı kadın adına kayıtlı araç olduğu, yardım aldığı, kira ödemediği ve vergi mükellefi olduğuna dikkat çekip nafakayı reddetti.

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