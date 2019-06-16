Yardım nafakası talep eden anneyle, iki çocuğunun anlaşmazlığı mahkemeye taşındı. Yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten anneyi, mahkeme haklı buldu. Davada son noktayı koyan Yargıtay, vergi mükellefi ve düzenli maaşı olan anneye yardım nafakası verilemeyeceğine hükmetti. Yargıtay davacı kadın adına kayıtlı araç olduğu, yardım aldığı, kira ödemediği ve vergi mükellefi olduğuna dikkat çekip nafakayı reddetti.
- Ekonomi
- 16.06.2019
- Gazete
Maaş varsa nafaka yok!
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