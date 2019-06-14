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  • 15.06.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 09:02

ı hesaplama nasıl yapılır? nedir? 2019 , nasıl alınır?

ı alma şartları nedir? nasıl yapılır? 2019 , nasıl alınır? Kıdem tazminatı, sigortalı olarak çalışanların güvencelerinden biri olarak belirtiliyor. Kıdem tazminatına hak kazanmak için bir iş yerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor. 14 milyon sigortalı çalışan ile binlerce işvereni doğrudan ilgilendiren kıdem tazminatı reformu kapsamında ile entegrasyon sağlanacak.Bu sayede daha sürdürülebilir bir emeklilik sistemi fayda sağlayacak. Çalışanların kıdem tazminatına hak kazanabilmeleri için bir iş yerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Son günlerde yaşanan gelişmelerde kıdem tazminatına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Kıdem tazminatı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

Kıdem tazminatı alma şartları milyonlarca çalışan tarafından oldukça merak ediliyor. Kıdem tazminatı, çalıştığı her 1 yıl için 30 günlük brüt ücreti kadardır. 1 yıllık kıdemi olan işçi 1 aylık brüt ücreti tutarında olmaktadır ve kıdem tazminatı alınabilmektedir. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için, işveren tarafından işten çıkarılması gerekir. Ancak işçinin çıkarılırken, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranmamış olması gerekiyor. Yani, hırsızlık, huzuru bozacak davranışlar gibi işyeri kurallarına aykırı nedenlerden işten çıkarılırsanız, kıdem tazminatı alamazsınız. İş yasasına göre sağlık sorunu gibi haklı bir nedene dayanarak, işten ayrılma zorunluluğu oluşmuşsa tazminat alınır. Peki kıdem tazminatı alma şartları nedir? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? 2019 kıdem tazminatı nedir, nasıl alınır?

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