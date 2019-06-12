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  • 12.06.2019 21:03
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 21:10

'dan son dakika kredi kartı düzenlemesi: Taksitlendirme süresi uzadı

ve (), mobilya alımlarında kredi kartı taksitlendirme süresini on iki aydan on sekiz aya çıkardı.

BDDK açıkladı! 12 aydan 18 aya çıktı
ve (), mobilya alımlarında kredi kartı taksitlendirme süresini on iki aydan on sekiz aya çıkardı.

BDDK'dan yapılana açıklamada,

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/06/2019 tarihli ve 8385 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya1 alımlarında üç aydan altı aya, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımlarında dokuz aydan on iki aya, havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda dokuz aydan on iki aya, vergi ödemelerinde dokuz aydan on iki aya, elektrikli eşya2 alımlarında on iki aydan on sekiz aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerinine yer verildi.

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