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  • 13.06.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 09:18

siz ev alma şartları nedir? ?

siz ve taksitle ev nasıl alınır? nedir? Yüksek faiz oranları sebebiyle birçok kişi konusunda araştırma yapmakta. anlayışıyla hizmet veren birçok firma, müşteriye vade süresini belirleme olanağı sunarak ev sahibi olma olanağı sağlamaktadır. Tasarrufla Ev sistemindeki bireylerin firmaya güven duyması gerekmektedir. Bu noktada firma bunu 4 ana koşulla sağlamakta. Bunlar; Ev teslimi yapılmış müşterilere larını tamamen ödeyinceye dek satılamaz şerhi düşürülür. Müşteri talep ederse teminat mektubunu alabilir. Hakların korunabilmesi için teminat senedi verilir ve müşteriyle özel sözleşme imzalanır.

Türkiye genelinde milyonlarca kişi konut fiyatlarının astronomik seviyede artış göstermesi, konut kredisi faiz oranlarının yüksek olması sebebiyle altenatif çözümler aramaya koyuldu. Tasarrufla Ev firması sistemi içerisinde yer alan herhangi bir seçenekten yararlanılarak ev satın alma talebinde bulunulabilmektedir. Firmanın Türkiye genelindeki ofislerine başvuruda bulunup, form doldurup veya firmayla doğrudan irtibata geçilerek detaylı bilgi alınabilmektedir. Üstelik yalnızca ev değil, işyeri veya arsa satın alma olanağı da sağlanmaktadır. 20-480 kişilik gruplar içerisinden herhangi birine dahil olunmak suretiyle ev satın alınmaktadır. Peki faizsiz ve taksitle ev nasıl alınır? Faizsiz ev alma şartları nedir?

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