Türkiye genelinde milyonlarca kişi konut fiyatlarının astronomik seviyede artış göstermesi, konut kredisi faiz oranlarının yüksek olması sebebiyle altenatif çözümler aramaya koyuldu. Tasarrufla Ev firması sistemi içerisinde yer alan herhangi bir seçenekten yararlanılarak ev satın alma talebinde bulunulabilmektedir. Firmanın Türkiye genelindeki ofislerine başvuruda bulunup, form doldurup veya firmayla doğrudan irtibata geçilerek detaylı bilgi alınabilmektedir. Üstelik yalnızca ev değil, işyeri veya arsa satın alma olanağı da sağlanmaktadır. 20-480 kişilik gruplar içerisinden herhangi birine dahil olunmak suretiyle ev satın alınmaktadır. Peki faizsiz ve taksitle ev nasıl alınır? Faizsiz ev alma şartları nedir?