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  • 12.06.2019 19:36
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 19:46

yatan iller hangileri? 12-13 Haziran bakım maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılır?

evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan ve devlet tarafından ödenen bir maaştır. Bakım paralarının ödemeleri illere göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, ? Haziran ayının ortalarına gelinmesinin ardından hangi illerde evde bakım maaşının yattığı merak ediliyor.

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihlerde il il hesaplara yatırılıyor. Ayın ortalarına gelmemizle birlikte evde bakım maaşı alan vatandaşlar merakla hangi illerde maaşların yattığını araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı nasıl sorgulanır? İşte o sorunun yanıtı...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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