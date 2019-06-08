Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 08.06.2019 11:25
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 11:36

Köşeye sıkıştı! Dolara mama yok

Cari açağın gerilemesi, ve kaynaklı girişinin artması; dışarıda ise büyük merkez larının frene basması doların önünü kapatıyor. Son bir haftada 5,66-5,86 arasında dalgalanan dolar; i ve S-400 gibi, ekonomi dışı gelişmelere kilitlendi.

Köşeye sıkıştı! Dolara mama yok

gazetesinin haberine göre, Bayram tatilinde piyasaların kapalı olmasına rağmen, dolardaki sert hareketler dikkat çekti. Hafta ortasında 5,66 TL'ye kadar gerileyen dolar, son işlem gününde yeniden 5,85'in üzerini test etti. Hareketler aşırı oynaklığa işaret etse de belli bir bant aralığında seyretti. Önümüzdeki süreçte doların seyrine bakıldığında; hem küresel hem iç piyasadaki makroekonomik gelişmelerden "dolara mama yok" gibi görünüyor. İç siyasi ve dış politik gündem ise "biraz daha gerilime" işaret ediyor.

OLUMLU GELİŞMELER

1- FED-AMB FRENE BASIYOR
ABD Merkez sı Başkanı (FED) Jarome Powel, büyümeyi destekleyeceklerini vurgulayarak önümüzdeki altı aylık süreçte indirimine gidilebileceğinin sinyalini verdi. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı de, bugünkü ekonomik şartların normalden çok uzak olduğunu belirterek "Artan korumacılık tehdidi ve diğer faktörler, faiz oranlarında herhangi bir artışa imkân vermiyor" diyerek, 2020'nin ortasına kadar faizi düşük tutacağı sinyalini verdi. Her iki mesaj da üzerindeki baskıyı hafifletiyor.

2- CARİ AÇIK DARALIYOR
mayıs ayında, yüzde 11,46 artarak 16,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise yüzde 19,85 azalarak 18,6 milyar dolara geriledi. Geçen yıl mayıs ayında yüzde 65 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yıl mayısta yüzde 90,5 düzeyine yükseldi. Cari açığın en büyük kalemini oluşturan ticaret dengesindeki bu olumlu görünüm, önümüzdeki süreçte hem kazanılacak dövizde artış hem de muhtemel dolar talebinde azalmayı beraberinde getirecek. Hazine ve Maliye Bakanı da, haziran ayında ilk defa yıllık cari fazla verileceğini ve yeni dönemin başlayacağını söyledi.

3- TURİZM GELİRİ ARTIYOR
Altın çağını yaşayan sektöründe, bu yıl 50 milyon turist ve 50 milyar dolar gelir bekleniyor. Kırmızı dönemin yaşandığı bugünlerde, ülkeye döviz girişi de hissedilir derecede yükselmiş durumda...

4- ENFLASYON DÜŞECEK
Son açıklanan rakamlara göre , yüzde 19'a yakın seyrediyor. Ancak sebze meyvede yaşanan mevsimsel gerileme ve kur geçişkenliğinin azalması, enflasyon üzerinde baskıyı hafifletiyor. Sonbaharda tek haneli rakamlar bekleniyor. Dolayısıyla "korunma amaçlı" döviz talebi de zayıflayacak.

'PUSLU' BEKLENTİLER

1- S-400 MUAMMASI
Son 10 günde S-400 konusunda haber akışı hareketlendi. Önce ABD ile bir çalışma grubu kurulacağı bilgileri sızdı. Bu durum, ABD tarafından teyit edilmedi. Ardından ABD'nin Büyükelçisi Bailey Hutchison "Türkiye'nin S-400 alımı, Rusya'nın, NATO'yu zayıflatmasına yardım edecek. Türkiye yapmalı" diye konuştu. Cumhurbaşkanı da, S-400 alımının bittiğini tekrarladı. 'dan gelecek muhtemel tepkiler, piyasa tarafından takip ediliyor.

2- İSTANBUL SEÇİMLERİ
Genel seçim havasına bürünen seçimlerinin sonucu, piyasalar tarafından da merak ediliyor. Başabaş giden kamuoyu yoklamaları, iktidar partisinin mi konumunu koruyacağı ya da muhalefetin mi güçleneceği konusunda net bir sinyal vermiyor. Bu belirsizliğe, seçim sonrasında iç siyasette yaşanabilecek muhtemel gelişmeler de ekleniyor.

Analistler bütün bu gelişmelerin ışığında, doların aşağıda 5,60-5,70, yukarıda ise 6,10-6,20 arasındaki bir bantta hareket edeceğini; mevcut şartların ne sert gerileme ne de sert yükselişi desteklemediğini vurguluyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKöşeye sıkıştı! Dolara mama yok
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri